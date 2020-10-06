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Kayseri SMM Odası’ndan Başkan Akay’a ziyaret
KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANI ALİ YEDİKAYA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN AKAY’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, BAŞLAYAN 2020-2021 PANCAR ALIM KAMPANYASI NEDENİYLE BAŞARI VE HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU.
KAYSERİ 06.10.2020, 14:19
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Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, başlayan 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası nedeniyle başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın ilk üyelerinden bir tanesi olmaktan şeref duyduğunu ifade ederek, güzel temennilerde bulunan SMMM Odası Başkanı ve yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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