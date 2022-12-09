Kayseri Serbest Bölge’de ‘yük vagonu’ üretilecek

Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğü (KAYSER) ile Erciyas Holding arasında yük vagonu üretimi yapılacak olan tesisin protokolü imzalandı.

Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan protokol imza törenine Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erciyas ve iş insanları katıldı.

İmzalanan yatırım sözleşmesi ile sadece Kayseri için değil, Türkiye için önemli bir adım atıldığını söyleyen Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “9 Aralık 2022 tarihi Kayseri Sanayi üretimi, ihracat, istihdam açısından önemli bir gün. Çünkü Kayseri Serbest Bölgesi’nde gerçekleştirilmek üzere, kısa adı KAYSER olan Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. arasında imzalanan yatırım sözleşmesiyle, Kayseri için değil, İç Anadolu hatta Türkiye’miz için önemli ilk adım atılmış oldu. Şehrimize ve ülke ekonomimize ciddi ivme kazandıracak, yüksek istihdam ve nitelikli ürün üretme gücü sağlayacak, tamamen ihracata yönelik bu yatırım ile Kayseri Serbest Bölgesinde üretilecek vagonlar ve bunun tamamlayıcı tüm parçaları dünyanın dört yanına ihraç edilecek ve dolayısı ile şehrimiz Kayseri Serbest Bölgesi aracılığı ile ulaşım sektöründe önemli bir merkez haline dönüşecektir. Bu yatırımın öncülük edeceği diğer yan sanayiler ve yan sektörler şehrimizin ülke ekonomisindeki payını daha da ileri taşıyacak. Kayseri Serbest Bölgesi tarafından sürdürülen yatırımlar, makro projeler ve bölge firmalarına sağlanan vergisel, coğrafi ve ticari birçok avantajlar sayesinde gerek Türkiye’deki, gerek farklı ülkelerdeki önemli sanayi kuruluşlarının yeni rotası haline gelmiş olmaktadır. Bu gelişmeler sayesinde yakın gelecekte fazladan 6 bin kişinin daha bölgemizde istihdam edilmesi beklenmektedir. Bu yatırım için Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.’ye 200 bin metrekare alan satışı yapıldı. Bu üretim alanında üretilecek tüm ürünler yüzde 100 ihracat edilerek ciddi bir döviz girdisi kazanılacaktır. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Mehmet Özhaseki’nin gayretleri ile bir başka ilde yapılacak bu yatırımın ilimize yapılması için firma yetkilileri ile birçok toplantı gerçekleştirerek şehrimize kazandırılmıştır. Bu yatırımın şehrimize yapılmasında yatırımcımız Ahmet Erciyas Beyi motive ederek Kayseri’ye bu yatırımı yapmasını teşvik eden Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki Beye teşekkür ediyorum. Erciyas Holding sahibi Ahmet Erciyas ve oğlu Emre Erciyas ile yaptığımız yatırım görüşmelerini hızlı bir şekilde sonuçlandırdık. Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Kayseri Serbest Bölge’de birlikte çalıştığımız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarım, Sanayi Odası ve Ticaret Odası Başkalarımız ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu önemli yatırımın Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KAYSER olarak her türlü imkanın seferber edildiğini ve Kayseriye bu tür bir yatırımın ülke için çok stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, ilk vagonların 2024 yılında üretilerek ihracatının gerçekleştirileceğini belirtti.

Erciyas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erciyas da, “Biz ürünlerimizi geliştirdik ve geliştirdiğimiz ürünler tuttu. Biz de bir an önce yeni fabrikamızı yapma ihtiyacı hissettik. Vagonlarımız Sivas ve Sakarya Organize Sanayi’de üretiliyor. Kapasiteyi arttırmak üzere 3. fabrikamızı burada kuralım dedik sayın başkanımın ve Haseki bakanımın desteğiyle. Konuştuk, yıldırım hızıyla karar verdik. Bugün imzalarımızı atacağız. İlk fırsatta da çok hızlı bir şekilde üretime başlayıp, buradan ihracatın Avrupa’ya yönelmesini sağlamamız lazım” ifadelerine yer verdi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Bugün güzel bir gün. Güzel şeylere şahitlik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim tamamına erdirsin ve kazasız, belasız bir şekilde tamamlamayı nasip etsin diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yük vagonu üretim tesisi için hazırlanan protokol imzalandı.