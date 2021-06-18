banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Kayseri Serbest Bölge’de aşı merkezi kuruldu

Kayseri Serbest Bölge’de covid-19 aşı merkezi kuruldu.

KAYSERİ 18.06.2021, 12:43
Kayseri Serbest Bölge’de aşı merkezi kuruldu

Kayseri Serbest Bölge’de covid-19 aşı merkezi kuruldu.

Genel Müdür Mustafa Leba; Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile serbest bölge firmalarına ve çalışanlarına hizmet vermek için KAY-SER A.Ş. Konferans Salonu’nda Covid-19 aşılama merkezinin kurulduğunu söyledi.

Covid aşı vurulmak isteyen çalışanlar, aşı merkezine gelerek aşılarını oluyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493