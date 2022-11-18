Kayseri Serbest Bölge’de 50’nin üzerinde yeni yatırım hayata geçiyor

Yeni yatırımlar için Kayseri üretiminin lokomotifi Serbest Bölge’de Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bölgede GES, gümrük giriş kapısı, atık su arıtma tesisi gibi alt yapı çalışmalarına kadar yoğun bir çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

Kayseri Serbest Bölge’ye yeni yatırımcılar çekmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Serbest Bölge’deki Yönetim Kurulu Toplantımızı Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitci ve diğer yönetim kurulu üyelerimizle gerçekleştirdik. Kayseri Serbest Bölge Kayseri’nin ihracat kapısı olmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının yatırımları ve başvurularını inceleyerek burada yeni yatırımların önünü açıyoruz. İnşallah güzel yatırımların da yakında müjdesini vereceğiz. Serbest Bölge’de özellikle son 1 yıl içerisinde 4 megawatt’a yakın GES kurarak enerji üretimine başlayıp buraya büyük bir gelir oluşturmuş durumundayız. Aynı zaman da 17.500 metrekarelik kiralanabilir hangar inşaatı tamamlandı. İnşallah buraya yeni yatırımcılar alacağız. Bununla birlikte Kayseri Serbest Bölge’nin alt yapı ve üst yapıyla ilgili eksikliklerini bir bir gideriyoruz. Bütün yolları şuan da imar planın da görülen yolların tamamını doldurarak açıyoruz” Dedi.

Aynı zamanda Serbest Bölge’de mevcut üretim yapanlar için çok önemli olan giriş kapısı yaptıklarını da hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Gümrük kapısını çok modern bir formatta yeniliyoruz. İnşallah bunlarla birlikte Serbest Bölge Kayseri’nin yüzde 20’den fazla ihracatını karşılayan bir bölge olmasının ötesinde, Kayseri’nin haricinde Türkiye’nin en gözde Serbest Bölgelerinden bir tanesi olacak. Şuan da yapılacak yatırımlarla birlikte 50’nin üzerinde yeni yatırım hayata geçiyor. Bunlar istihdam demek, ihracat demek Kayseri ekonomisine büyük bir katkı demek. Dolayısıyla Ticaret Odası Başkanımıza, Sanayi Odası Başkanımıza, tüm yönetim kuruluna vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki yatırımların önünü açmak için her türlü desteği veriyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını dilerim.”