Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge’de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, gerçekleştirdikleri Güneş Enerji Santralleri (GES) projesinde son aşamaya geldiklerini söyledi.

Daha çevreci bir enerji kaynağı kullanırken aynı zamanda Serbest Bölge’ye ek bir gelir kaynağı oluşturacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kayseri Serbest Bölge’mizde gerçekleştirdiğimiz GES projelerimizde son aşamadayız. Serbest Bölgemizin kendisine ait kiralık mülklerinin çatısındayız. Buralarda GES yatırımları devam ediyor. Yaklaşık 4 megavata yakın bir güneş enerjisi kurulumu yapılıyor. Yüzde 80 oranında tamamladık. Bu da Serbest Bölge hissedarlarımıza bir gelir olacak inşallah. Bir iki ay içerisinde tamamen tamamlanacak. Şu anda büyük bir kısmı zaten üretime geçti. Bu sayede çevreci bir enerji kaynağı kullanırken aynı zamanda Serbest Bölge’mize ek bir gelir kaynağı oluşturuyoruz. Hayırlı olsun" dedi.