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Kayseri semaları 15 Temmuz selaları ile inledi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla saat 00.13’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de camilerden sela sesleri yükseldi.

KAYSERİ 16.07.2021, 12:12
Kayseri semaları 15 Temmuz selaları ile inledi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla saat 00.13’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de camilerden sela sesleri yükseldi.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 00.13’te cami minarelerinden yükselen sela sesleri ile birlikte nöbet tutan vatandaşlar havadan görüntülendi. Sela okunmasını Vali Şehmus Günaydın ile birlikte kentin protokol üyeleri de meydanda kurulan platformda dinledi.
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