Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Kayak sporcularından Ömer Faruk Karadoğan 07-09 Şubat 2022 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen U12 Kayak 1. Etap müsabakalarında Türkiye birincisi olarak başarıya imza attı.

Ömer Faruk Karadoğan’ın bu derecesi aynı zamanda Kayseri tarihinde bu kategoride elde edilen ilk derece oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyon sporcu Ömer Faruk Karadoğan’ı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.