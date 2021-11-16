Kayseri Şekerspor deplasmandan 3 puanla döndü

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Kayseri Şekerspor, ligin 3.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 4-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor yoluna doludizgin devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar ligin 3.haftasında Özvatan İlçe Stadı’nda oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 4-1’lık sonuçla geçerek 3’de 3 yaptı.

Ligde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet elde eden yeşil beyazlılar 9 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Yeşil beyazlılar ligin 4.haftasında Pazar günü Amaratspor ile karşı karşıya gelecek.