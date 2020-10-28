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Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI, HES KABLO KAYSERİSPOR’A DESTEK SÖZÜ VERDİ.

KAYSERİ 28.10.2020, 14:40
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek

Kayseri Şeker Fabrikası, Hes Kablo Kayserispor’a destek sözü verdi.

Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da yöneticiler, Kayseri’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarına nezaket ziyaretinde bulunmaya devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler, Kayseri’nin önemli kuruluşu Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ yönetim kurulu başkanı Hüseyin Akay ziyarette sarı kırmızılı kulübe her zaman destek verdiklerini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor yönetim kurulu başkanı Berna Gözbaşı da, “Kayseri’mizin değeri Kayserispor’a destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sponsorlarımızı sadece para için değil, her zaman arayıp sormak gerekli. Bize destek olan sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hüseyin Akay’a teşekkür ederek ziyaretin anısına plaket taktim etti.

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