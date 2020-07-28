Kayseri Şeker’den 50 çocuğa ücretsiz eğitim desteği
KAYSERİ ŞEKER’İN DESTEĞİ İLE BİRLİK VAKFI KAYSERİ ŞUBESİNCE İNŞASI TAMAMLANAN VE BU YIL EĞİTİME BAŞLAYACAK OLAN KAYSERİ KOLEJİ, YAPILAN SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE 50 ÇİFTÇİ VE ÇALIŞAN ÇOCUĞUNA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEK. KOLEJ AYRICA 50’NİN ÜZERİNDE YAPILAN HER BAŞVURU İÇİN ÖĞRENCİLERE, YÜZDE 10 İNDİRİM HAKKI TANIYACAK.
Kayseri Şeker’in desteği ile Birlik Vakfı Kayseri Şubesince inşası tamamlanan ve bu yıl eğitime başlayacak olan Kayseri Koleji, yapılan sözleşme çerçevesinde 50 çiftçi ve çalışan çocuğuna ücretsiz eğitim verecek. Kolej ayrıca 50’nin üzerinde yapılan her başvuru için öğrencilere, yüzde 10 indirim hakkı tanıyacak.
Konuyla ilgili bilgiler veren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Vakfı olan KAYŞEV aracılığı ile yükseköğrenim gören çiftçi ve çalışan çocuklarına karşılıksız burs imkânı tanırken, Birlik Vakfı ile yapılan anlaşma neticesinde ise lise ve ortaokul seviyesindeki 50 öğrenciye, Kayseri Koleji’nde ücretsiz eğitim imkânı sağladıklarını ifade etti.
Başkan Akay, Kolejdeki eğitim ve öğrenim döneminin bu yıl başlayacağını da belirterek, “Kayseri Şeker ile Birlik Vakfı’nın imzaladığı sözleşme çerçevesinde inşa edilen Kayseri Koleji’nin yapımı bu yıl tamamlandı. Ortaokul ve Lise kısmını kapsayacak şekilde faaliyete giren olan bu okulun yapımına verdiğimiz destekten dolayı, çiftçilerimizin ve çalışanlarımızın çocuklarından 50 kişi için ücretsiz eğitim hakkı aldık. Bu konuda bölge müdürlüklerimiz aracılığı ile bunun duyurusunu gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin sınavlardan aldığı puanlara göre bir sıralama yapılarak, en yüksek ilk 50 kişiye ücretsiz eğitim imkânı verilecek ve talebin 50 kişiyi geçmesi durumunda ise öğrencilerimize yüzde 10 indirim yapılacaktır. Böyle bir imkânı çiftçi çocuklarına sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açıklanan sınav sonuçlarına göre çiftçi ve çalışan çocuklarımızın tercihlerini yaparken, Kayseri Koleji’ni de değerlendirerek, ücretsiz eğitimden faydalanmalarını umuyoruz. Ayrıca Kayseri Şeker, kendi Eğitim Vakfı aracılığı ile de yükseköğrenim gören çiftçi ve çalışan çocuklarına da karşılıksız burs imkânı sağlamaktadır. Bu yönü ile eğitime verdiğimiz desteğin çiftçilerimize ve çocuklarına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
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