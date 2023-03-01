Kayseri Şeker, Türkiye’nin ‘en itibarlı markaları’ arasında

Kayseri Şeker bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi sonuçlarına göre Türkiye’nin en itibarlı markalarından biri oldu.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 15 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, ana ve alt sektörleri ile toplam 66 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirmesi yapıldı ve Kayseri Şeker, sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markaları arasında yer alan tek şeker fabrikası oldu.

Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi (CATI) ile arandığını belirten Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu modeli biz Türkiye’nin yapısal özelliklerine uyumlu olarak yeniden düzenledik. Araştırma sayesinde şirketlerimiz kurum değerlerini artırmak adına nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini belirleyebilecekler. İtibar Endeksi, ekonomik ve finansal içerikli olarak belirlenmiş sektörlerde uygulanıyor. Biz ‘Türkiye İtibar Endeksi‘ ile itibarın oluşumu ve gelişimini etkileyen değişkenlerin, faktörlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde altyapı sağlıyoruz. Enflasyondaki yükselmeye bağlı fiyatlarda yaşanan artışlar tüketicinin satın alma davranışlarını etkiliyor. Bu seneki araştırma ile müşterilerin düşen satın alma gücünü dikkate alan firmaların müşteri nezdinde öne çıktığını gözlemledik” dedi.

“Araştırmanın partneri olmaktan mutluyuz”

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçlarının açıklanmasına ilişkin şöyle konuştu:

“Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan araştırmada 66 farklı sektörden firma bulunuyor. Tüketicilerin değerlendirmeleri üzerine ortaya çıkan sonuçlar markaların algıları ve bizler için son derece önemli. Çünkü Beykoz Üniversitesi, iş dünyası ile iç içe bir üniversite. Bu sebeple sektörler ölçeğinde yapılan araştırmaları ayrıca değerlendiriyoruz. Mezunlarımızı profesyonel iş hayatına hazırlarken iş dünyasındaki tüm gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bu sene 12.si gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırmasının partneri olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Türkiye’nin itibarlı markaları arasında yer almak bizim için büyük bir önem arz ediyor”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Beykoz Üniversitesi, İtibar Akademisi ve Bursa Teknik Üniversitesi’ne teşekkür ederek, “Üretimin ve üretenin güveni olan Kayseri Şeker olarak dünyanın en büyük ve çok uluslu şirketleri ile yapmış olduğumuz iş birliklerimiz, müşteri ilişkileri ve yönetimdeki memnuniyet ilkelerimizle sektörün taşıyıcı gücünü oluştuyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin itibarlı markaları arasında yer almak bizim için sürpriz değil ama büyük bir önem arz ediyor. Yıllar içerisinde bu önemli başarılara yenilerini katmaya devam edeceğiz” dedi.