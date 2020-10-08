Kayseri Şeker, çiftçiye hayvancılık noktasında destek verecek

Kayseri Şeker’in Gemerek’te bulunan Pandoğa Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Tesisinde dünyaya gelen ve hijyen ile kalite standartlarının en üst seviyesinde büyütülerek belli bir olgunluğa ulaşan buzağılar, geriye kalan yaşamlarını geçirmek üzere Pınarbaşı’nda bulunan çiftliğe nakledildiler.

Transfer öncesi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Genel Müdür Osman Canıtez ve Pandoğa Yönetim Kurulu ile birlikte Gemerek’te bulunan tesiste incelemelerde bulundular. Damızlık sığırların ve yavruların gelişimi hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Akay ve beraberindeki heyet, buzağı çağından çıkan hayvanların transferini yerinde inceleyip, tesis çalışanları ile sohbet ettiler.

Başkan Akay, Gemerek’te kurulan bu tesisin Türkiye’de ender özelliklere sahip çiftliklerden bir tanesi olduğunu belirterek, burada yetiştirilen damızlık besi hayvanlarının sütlerini almadıklarını ve bu sütlerin buzağıların beslenmesinde kullanıldığını ifade etti.

Akay, tesisin kurulduğu 2 yıllık süre içerisinde yeni buzağıların doğumu ve hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşayıp üremesi noktasında çok başarılı sonuçlar da alındığını belirterek, şöyle devam etti. “Yurt dışından getirdiğimiz limuzin ırkı hayvanlar ile birlikte 2018 yılında bu tesisi 800 büyükbaş hayvan kapasitesi olarak faaliyete geçirmiştik. O günden bu güne geçen yaklaşık 21-22 aylık süre içerisinde önemli gelişmeler sağlandı ve başarılı sonuçlar alındı. Allah’a şükür ki tesisimizde çok sayıda buzağı doğumu gerçekleşti ve bu rakam aşağı yukarı 1200 hayvanı aşmış durumda, hatta buzağılar ile birlikte sayının 1300’e yaklaştığını da söyleyebiliriz. Burası Türkiye’de ender özellikte olan çiftliklerden bir tanesidir, burada damızlık besi uygulaması gerçekleşiyor ve damızlık besi uygulamasındaki ineklerin sütünü almayarak, bunun tamamen buzağılarca değerlendirmesi sağlanıyor. Böylece hayvanların doğasına en uygun olan yöntem ve sistem olduğunu söyleyebiliriz. Burada elde edilen buzağıların bir kısmının, Pınarbaşı Çiftliğimize aktarılması gerekiyor. Bugün burada naklettiğimiz elli adet buzağı çağını geçip ve danalığa erişen erkek hayvanlar, Pınarbaşı Pazarören Besi Çiftliğimize nakil edilecek ve bu bizim için bir ilk olacak. Biz, Pandoğa sistemini kurup, Pazarören ve Gemerek’i değerlendirirken, bu anlayış içerisinde hareket edip ve bu anlayışa uygun olarak ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Buradan nakledilecek erkek besiler, artık Pazarören’de beslenecek ve orada ki ihtiyacımızı bir nebze olsun karşılayacak”

Başkan Akay, çiftliğin mevcut hayvan kapasitesini aşması halinde, öncelikli olarak Gemerek Bölgesinde pancar tarımı yapan çiftçilere, gelen taleplere göre büyükbaş hayvan verebileceklerini de belirterek, şunları söyledi. “Bu konunun dışında tabi bu tesisimizde dişi buzağılar da var ve yenileri de doğmaya devam ediyor. Hayvan sayısının çiftliğimizin kapasitesini aşması halinde, hatta şimdi yavaş yavaş aşmaya başladığını da görüyoruz, öncelik bu bölgedeki çiftçilerimiz olmak üzere, talep eden üreticilerimize vermeyi planlıyoruz. Bu çalışma ile çiftçilerimizin istekleri çerçevesinde ihtiyaçları karşılanmış olacak, bu çalışma ve sisteme arkadaşlarımız gerçekten çok dikkat ediyorlar, özen gösteriyorlar. Ben bu konuda başta şirket yöneticilerimiz, müdürlerimiz ve çalışan arkadaşlarımıza bu gayretlerinden, başarılarından ve fedakârlıklarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah inşallah emeklerine zeval vermesin. Böylesi kuruluşlar başarı ile devam ettiği sürece, hem yapılan yatırımlar hem harcanan emekler hem de ekonomik değerler boşa gitmemiş olur. Türkiye’de bu işletmelerin sayısı arttıkça, çiftçilerimize de örnek işletmeler olur ve onların ihtiyaçlarını da karşılayacak duruma gelecekleri inancındayım. Burada böyle başarılı ve pozitif bir tabloyu görmüş olmaktan çok memnunuz, bundan dolayı eminim ki; arkadaşlarımızda çok memnun ve mutlu durumdadırlar. Allah zeval vermesin böyle devam etsin inşallah”