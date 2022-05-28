Kayseri Şehir Hastanesi’nde ‘Lenf Ödem Polikliniğini’ açıldı

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Kliniğince düzenlenen ‘Alt ve Üst Ekstremite Lenf Ödem Eğitimi’ ve ‘Lenf Ödem Polikliniği’ açıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Konferans Salonunda, Anadolu Lenf Ödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman tarafından verilen eğitimin ilk günü AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışı gerçekleştiren AK Parti Milletvekili Taner Yıldız; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği hizmetlerinin sağlık hizmetleri içerisindeki önemini belirterek, bu anlamda Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Emin Silay’a, Klinik Eğitim Sorumlumuz Prof. Dr. Havva Talay Çalış’a ve tüm personel arkadaşlara hizmetlerinden ve bu şehre vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, Başhekim Yardımcıları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış, Anadolu Lenf Ödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman’ın katılımlarıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi zemin katında bulunan “lenf ödem polikliniğini” hizmete açıldı.

27-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında verilecek olan, Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ve ATM Sağlık Grup ortaklığında düzenlenen eğitime, hastanede görev yapan tüm Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Hekimleri ve Fizyoterapistler katılım sağladı.