Kayseri Şehir Hastanesi’nde ’Dünya Prematüre Günü’ kutlaması

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yeni doğan yoğun bakım ünitesinde farkındalık oluşturmak için kutlama gerçekleştirildi.

Programda Şeyda ve İrfan Kayabal çiftinin dört ay önce 24 hafta 2 günlük dünyaya gelen 795 gram ağırlığındaki bebekleri Hüseyin Çınar Kayabal ile Dünya Prematüre Günü kutlandı. Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Şaban Yüksel ve Dr. Funda Toprak programa katılarak aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaşadığı 5 aylık zorlu süreci dile getiren anne Şeyda Kayabal; “Gebelik sürecimin takip edildiği özel hastaneden doğum eylemimin başladığını bebeğimin küçük doğacağını ve bukadar küçük doğan bir bebeğe yapılacak bakım hizmetinin ancak Kayseri Şehir Hastanesinde verilebileceğini söylerek bizi buraya yönlendirdiler. Doğumumu Kayseri Şehir Hastanesinde yaptım. Bebeğim 790 gram ağırlığında dünyaya geldi. Bizim için çok zor bir süreçti ancak doğduktan sonra 90 gün küvezde kalan bebeğim ve ben her gün yeni bir tedavi hizmeti alarak bu zor süreci sağlıkla tamamladık. Bebeğime 24 günlükken PDA (anne karnında açık olan damarın anjio yöntemiyle kapatılması) işlemi gerçekleştirildi. 130 günlükken ROP (erken doğan bebeklerin göz damarındaki problem için yapılan lazer ile tedavi yöntemi) işlemi gerçekleştirildi. Dışarıda gittiğim birçok hocamız Şehir Hastanesi bu bebeğe gözü gibi bakmış durumu çok iyi dedi. Burada bize emek veren herkese minnettarım çok teşekkür ederim" dedi.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Osman Baştuğ ise; “Dünya prematüre günü prematüre doğan bebeklerin bakımı farkındalığını artırmak açısından önemli bir gündür. 37 haftadan önce dünyaya gelen bebeklere prematüre bebek diyoruz. Türkiye’ de yaklaşık her yıl 150 bin prematüre bebek dünyaya geliyor. Bebek ölümlerinin en önemli sebeplerindendir prematüre doğum. Bu bebeklerin ehil ellerde olması çok önemlidir. Bebek ölüm oranları ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesidir. Merkezimiz bunun için tam donanımlı bir ünitedir. Prematüre bakımı ekip çalışmasıyla başarılı olunabilecek bir bakımdır. Kayseri Şehir Hastanesiz Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi hem akademik kadrosu hem de modern tıbbi cihaz donanımıyla bu hizmeti karşılayabilecek yeterlilikte bir ünitedir. Beş ay önce ünitemizde dünyaya gelen bebeğimiz Hüseyin Çınar Kayabal’ ı da diğer prematüre bebeklerimiz gibi geçirdiği bu zorlu maratondan sonra çok şükür taburcu ettik. Bebeğimiz şuanda sağlıklı ve istediğimiz gelişime sahiptir” ifadelerini kullandı.