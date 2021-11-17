banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri Şehir Hastanesi’nde ’Dünya Prematüre Günü’ kutlaması

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yeni doğan yoğun bakım ünitesinde farkındalık oluşturmak için kutlama gerçekleştirildi.

KAYSERİ 17.11.2021, 17:35
Kayseri Şehir Hastanesi’nde ’Dünya Prematüre Günü’ kutlaması

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yeni doğan yoğun bakım ünitesinde farkındalık oluşturmak için kutlama gerçekleştirildi.

Programda Şeyda ve İrfan Kayabal çiftinin dört ay önce 24 hafta 2 günlük dünyaya gelen 795 gram ağırlığındaki bebekleri Hüseyin Çınar Kayabal ile Dünya Prematüre Günü kutlandı. Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Şaban Yüksel ve Dr. Funda Toprak programa katılarak aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaşadığı 5 aylık zorlu süreci dile getiren anne Şeyda Kayabal; “Gebelik sürecimin takip edildiği özel hastaneden doğum eylemimin başladığını bebeğimin küçük doğacağını ve bukadar küçük doğan bir bebeğe yapılacak bakım hizmetinin ancak Kayseri Şehir Hastanesinde verilebileceğini söylerek bizi buraya yönlendirdiler. Doğumumu Kayseri Şehir Hastanesinde yaptım. Bebeğim 790 gram ağırlığında dünyaya geldi. Bizim için çok zor bir süreçti ancak doğduktan sonra 90 gün küvezde kalan bebeğim ve ben her gün yeni bir tedavi hizmeti alarak bu zor süreci sağlıkla tamamladık. Bebeğime 24 günlükken PDA (anne karnında açık olan damarın anjio yöntemiyle kapatılması) işlemi gerçekleştirildi. 130 günlükken ROP (erken doğan bebeklerin göz damarındaki problem için yapılan lazer ile tedavi yöntemi) işlemi gerçekleştirildi. Dışarıda gittiğim birçok hocamız Şehir Hastanesi bu bebeğe gözü gibi bakmış durumu çok iyi dedi. Burada bize emek veren herkese minnettarım çok teşekkür ederim" dedi.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Osman Baştuğ ise; “Dünya prematüre günü prematüre doğan bebeklerin bakımı farkındalığını artırmak açısından önemli bir gündür. 37 haftadan önce dünyaya gelen bebeklere prematüre bebek diyoruz. Türkiye’ de yaklaşık her yıl 150 bin prematüre bebek dünyaya geliyor. Bebek ölümlerinin en önemli sebeplerindendir prematüre doğum. Bu bebeklerin ehil ellerde olması çok önemlidir. Bebek ölüm oranları ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesidir. Merkezimiz bunun için tam donanımlı bir ünitedir. Prematüre bakımı ekip çalışmasıyla başarılı olunabilecek bir bakımdır. Kayseri Şehir Hastanesiz Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi hem akademik kadrosu hem de modern tıbbi cihaz donanımıyla bu hizmeti karşılayabilecek yeterlilikte bir ünitedir. Beş ay önce ünitemizde dünyaya gelen bebeğimiz Hüseyin Çınar Kayabal’ ı da diğer prematüre bebeklerimiz gibi geçirdiği bu zorlu maratondan sonra çok şükür taburcu ettik. Bebeğimiz şuanda sağlıklı ve istediğimiz gelişime sahiptir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6