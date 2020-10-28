Kayseri Şehir Hastanesi “İşletme Dönemi 8. Koordinasyon Toplantısı” Yapıldı
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ İŞLETME DÖNEMİ 8. KOORDİNASYON TOPLANTISI, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ALİ RAMAZAN BENLİ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.
Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 8. Koordinasyon Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında yapıldı.
Pandemi nedeniyle bazı idarecilerin video konferans yöntemi ile katıldığı toplantıda; Sağlık Müdürlüğü İdarecileri, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ATM Sağlık yöneticileri hazır bulundu. Kayseri Şehir Hastanesi hakkında sunumlarla başlayan toplantıda; sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceği masaya yatırıldı. Ayrıca yapım işleri, ürün ve hizmet temini gibi konularda genel değerlendirme yapıldı. Toplantıda alınan kararların uygulanmasıyla, Şehir Hastanesinin hem Kayseri’ye hem de bölge halkına verdiği hizmet kalitesinin artmasının hedeflendiği belirtildi.
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