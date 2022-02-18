Kayseri Şehir Hastanesi “Anne Dostu Hastane” unvanı aldı

Kayseri Şehir Hastanesi’ne “Anne Dostu Hastane” unvanı verildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan “Anne Dostu Hastane Programı” kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Anne Dostu Değerlendirme Ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’nde 16-17 Şubat 2022 tarihleri arasında değerlendirme gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, “Ulusal Anne Dostu Hastane” kriterlerini taşıdığı tespit edilen Kayseri Şehir Hastanesi, “Anne Dostu Hastane” unvanı almaya hak kazandı.