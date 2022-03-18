Kayseri protokolünden Sehit ve Gazi Derneği’ne ziyaret

Kayseri protokolü, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü nedeniyle Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesini ziyaret etti.

Ziyarete Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, protokol üyeleri ve şehit ve gazi yakınları katıldı.

Ecdadın ortaya koyduğu kahramanlıkların en büyük ilham kaynakları olduğunu söyleyen Vali Günaydın, “Bugün bilindiği üzere, Çanakkale zaferimizin 107. yıl dönümü ve aynı zamanda aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tutmak, onların gösterdikleri kahramanlığı, fedakarlığı gelecek nesillere aktarmak ve anlatmak için aynı zamanda bugün şehitleri anma günü olarak ilan edilmiştir. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz. Bizler aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanet bıraktığı cennet vatanımızı korumak için onlardan aldığımız ilhamla ve güçle kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu konuda büyük milletimizin önüne çıkan sorunları ve engelleri de büyük bir kararlılıkla aşıyoruz, aşmaya da devam ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşümüz, kesintisiz olarak devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizde ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla birçok zorluğu aştık. Aşmaya da devam ediyoruz. Bu konuda ecdadımızın ortaya koyduğu kahramanlık en büyük gücümüz ve ilham kaynağımızdır. Bizler Kayseri olarak da ülkemizin gelişmesi kalkınması için bütün kurumlarımızla birlik içerisinde çalışıyoruz, üretiyoruz ve ihracatımızı artırıyoruz. Eğitimden salığa birçok önemli yatırıma bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, birçok kamu kurumlarımızla beraber bu yatırımların gerçekleşmesi için çalışıyoruz ve gayret gösteriyoruz. Ben tekrar bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum” dedi.

Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, “Biz şehit aileleri ve gaziler olarak çok hassas bir yapıda sahibiz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin sahip çıkılmaya ve desteğe ihtiyaçları var. Sayın valimiz ve mülki amirlerimiz geldikleri günden bu yana şehit ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkıyorlar. Bundan dolayı da biz Kayseri’de ki şehit aileleri ve gaziler derneği olarak mülki amirlerimizden, büyüklerimizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Bugün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde derneğimizi ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.