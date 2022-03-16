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Kayseri protokolünden ’kandil’ mesajları

Kayseri’de protokol üyeleri Berat Gecesi dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

KAYSERİ 16.03.2022, 18:19
Kayseri protokolünden ’kandil’ mesajları

Kayseri’de protokol üyeleri Berat Gecesi dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Berat Kandili mesajında, mübarek ayların rahmet, bereket ve huzurundan gönüllerin, hanelerin ve tüm İslam âleminin nasiplenmesi temennisinde bulunarak, “Allah’ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği ve Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi, müminlere af kapılarının açıldığı mübarek bir gece olan Berat Kandili’nin, sevincini ve huzurunu yaşadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç mesajında, “Gerçek manada bir kulluk bilinciyle bu mübarek günlerden istifade etmeliyiz. Mübarek gün ve geceler inanlar için eşsiz bir fırsattır. Müminler olarak bizler ellerin boş çevrilmeyeceği özel günlerde, İslam âlemi ve bütün insanlık için ellerimizi semaya açmalıyız. Huzur ve sağlığa tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu zamanlardan geçiyoruz ve bu güzellikler için dua ve niyazda bulunmalıyız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Büyükkılıç mesajını şöyle sürdürdü:

“Millet olarak gösterdiğimiz, en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini şehrimizde de yaşıyoruz hamdolsun. Ülkemizin, şehrimizin, İslam âleminin birlik, beraberlik ve dayanışmasının daha da güçlenerek artmasını diliyorum. Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan uzak olmasını diliyor, Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle feyz ve rahmet dolu aylara bir kez daha kavuşturan Cenab-ı Allah’a hamdolsun. Başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum.”

Çolakbayrakdar’dan kandil mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Kandili dolayısıyla bir açıklama yaparak, “Berat Kandili’nin tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında, “Rabbimizin ‘Yok mu af dileyen, günahlarını bağışlayayım’ dediği, rızıkların paylaştırıldığı ve her türlü hikmetli işlerin belirlendiği bu özel geceyi iyi değerlendirip, Ramazan’a ve hayatımızın geri kalan bölümüne elimizde Beratla girelim" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbimiz, Berat Gecesi’nde sonsuz rahmet kapılarını açar. Bu gecenin hürmetine Rabbimizin emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunmayı düstur edinmeli ve Peygamber Efendimize layık ümmet olmak için çalışmalıyız” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Berat Kandili’nin İslam dünyasına ve tüm insanlığa iyilik, sağlık, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını dilerken sözlerini, “Hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik eder, yüce Allah’tan sonsuz af ve güzelliklerle dolu başlangıçlara ulaştırmasını dilerim” şeklinde tamamladı.

Başkan Yalçın’dan kandil mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, Berat Kandili mesajında, "17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edilecek Berat Kandili’nin Cenab-ı Hakk’ın kullarını bağışlamak için bahşettiği önemli gecelerden birisi olduğuna dikkat çekti. Başkan Yalçın, bu gecede yapılan duaların kabul olacağını vurgulayarak, “Kandilimiz mübarek olsun, Cenab-ı Hakk, hayırlara vesile kılsın. İnsanlık olarak içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerin sona ermesi için af ve afiyete açılan bir kapı olsun. İnanıyorum ki bütün İslam alemi bu gece, bir yandan kendisi için af dilerken diğer yandan da insanlığın selameti için dua edecektir. Rabbim dualarımızı kabul buyursun” ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, mesajını, “Başta Talaslılar olmak üzere bütün Müslümanların Berat Gecesi mübarek olsun” şeklinde tamamladı.

Başkan Özdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da kandil dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Rahmet, bereket ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’ne ulaşabilmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gün ve geceler, dini ve toplumsal hayatımızda ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır. Berat Kandili birlik ve beraberliğimizi artırmak, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi olan ve kurtuluş, af, merhamet ve mağfiret gecesi olan Berat Gecesi’nin tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Berat Kandili kurtuluş, bağışlanma ve arınma gecesidir. Berat Kandili, bizlere tefekkür etme, kendimizi sorgulama, dargınlıkları, küslükleri giderme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Bu duygu ve düşüncelerle, Cenab-ı Hakk’ın rahmet, bereket, af ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek temennisiyle tüm İslam âleminin ve tüm hemşerilerimin Berat Kandili’ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum. Berat kandilimiz mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Palancıoğlu’ndan Kandil mesajı

Berat Kandili’nin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yüce dinimiz İslam’da müstesna bir yeri olan mübarek üç aylar içinde Berat gecesine kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan Ayına az kaldı. Berat Kandili Şaban Ayı’nın 15’inci gecesi. Yüce Allah’ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ni idrak edeceğiz. Cenab-ı Allah sağlıkla nice nice Berat kandillerine hep birlikte ulaşmayı nasip etsin. Başta hemşerilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandili’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin dünyaya huzur ve barış getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum” dedi.

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