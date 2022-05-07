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Kayseri protokolünden ’Anneler Günü’ mesajı

Kayseri protokolü ’Anneler Günü’ dolayısıyla mesaj yayınladı.

KAYSERİ 07.05.2022, 15:11
Kayseri protokolünden ’Anneler Günü’ mesajı

Kayseri protokolü ’Anneler Günü’ dolayısıyla mesaj yayınladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın mesajında; “Anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın bir günü değil her günü Anneler Günüdür” dedi. Anneliğin apayrı bir duygu olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın; "İnancımızda cennetin, annelerin ayakları altında olduğu belirtilerek anneliğin ne kadar yüce bir vasıf olduğuna dikkat çekilir. Yuvalarımızın huzur ve mutluluğunda, nesillerimizin yetişmesinde annelerimizin yeri göz ardı edilemez bir gerçektir ve bu nedenle çok kutsal bir vasıftır. Anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın bir günü değil her günü Anneler Günüdür. Bu vesile ile bütün annelerimizin anneler gününü tebrik ediyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum” sözlerine yer verdi. Mesajında şehit annelerine de ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, “Evlatlarını bu vatan için toprağa vermiş değerli annelerimizi de hayırla yad ediyor, ellerinden öperek günlerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Gülsoy: “Anneler en değerli hazinemiz, hayat boyu yol göstericimizdir”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları söyledi:

"Karşılıksız sevmenin yegâne temsilcileri olan annelerimiz, yeni nesiller yetiştirmenin yanı sıra gelenek ve değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe aktarılmasında da aktif görev üstleniyor. Kadınlar ve annelerimiz hem toplumun temeli olan ailenin temel direği, hem de bütün toplumu dünyaya getiren, yetiştiren en kutsal değerimizdir. Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir. Tarihimiz, birçok kadın ve annenin yazdığı destanlarla doludur. Annelerimiz, büyük bir özveri ile evlat yetiştirip topluma kazandırmanın yanı sıra iş hayatında da aktif rol almaktadır. Onlar, ülkemiz sosyo-ekonomik yapısı içinde birçok sektörde gerek girişimci gerekse bir çalışan olarak önemli görevler üstlenmektedir. Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimiz sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir. Dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir. Bilmeliyiz ki; sevgili Peygamberimiz, "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" buyurarak, cennete giden yolun onların rızasından geçtiğini bildirmektedir. Bu nedenle anneler, sadece yılın bir gününde değil, her gününde hatırlanmalıdır. Bizi millet yapan değerlerimizin, toplum kültürümüzün ve geleneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında en önemli rol şüphesiz ki annelerimizindir. Anne; karşılıksız sevendir, evlatları ve ailesi için nefsinden geçendir; anne okuldur, anne mekteptir. Anne; ayakta kalma gücümüz, anne direncimiz ve anne güç kaynağımızdır. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir. Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz, bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, baş tacımız annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor; sağlık ve mutluluklar diliyor, şehit annelerinin ve daha sonra bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum."

Büyükkılıç: "Annelerimizin kadrini, kıymetini bilelim"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna değinerek, “Dünyamızı da, ahiretimizi de cennete çevirmek istiyorsak cennetin ayakları altında olduğu annelerimizin kadrini, kıymetini bilelim. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Anneleri Günü mesajında, annelerin hakkının ve yaptığı emeklerin karşılığının ödenmeyecek düzeyde büyük olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında şunlara yer verdi:

“Annelerimiz, 9 ay karnında bizleri taşıdığı gibi doğumumuzun ardından da bir ömür boyunca bizlere kol kanat gererek bizleri büyütmüş, gözetmiş, bize karşılıksız sevgisini, emeğini vermiş en değerli varlıklarımızdandır. Şüphesiz, sevgili peygamberimizin (sav) buyurduğu gibi cennet annelerin ayakları altındadır. Karşılığını ödeyemeyeceğimiz emeklerin, sevginin, hakların sahibidir anneler. Bu nedenle elimizde olduğu kadar onları gözetmeli, ziyaret etmeli, gönüllerini hoş tutmalıyız. Diğer taraftan sevgi ve saygıda kusur etmemeli, ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Onlar bizlere bebekliğimizde, çocukluğumuzda nasıl ihtimam göstermişse bizler de onlara o ihtimamı göstermeliyiz.”

Annelerin sadece Anneler Günü gibi sembolik bir günde anılmaması gerektiğine de değinen Büyükkılıç, “Annelerimiz, sadece sembolik olarak belirlenen Anneler Günü’nde değil, her gün anılmalı, ziyaret edilmeli, ihmal edilmemelidir. Annelerimiz nasıl ki bizleri bir gün değil, ömürlerinin her günü hatta her saati, her anı düşündüyse bizler de aynı duyarlılıkta onları düşünmeliyiz. Bazı emekler vardır ki dünyada yeteri kadar karşılığı olmaz. Annelik de işte tam olarak bu türden bir olgudur. Her ne yaparsak yapalım anneliğin karşılığını ödeyemesek de en azından onları ihmal etmeyerek, gözeterek, ellerini öperek, hatırlarını sorarak, var ise ihtiyaçlarını gidererek, onları unutmayarak, memnun etmeye çalışarak, emeklerinin karşılığına vefalı olmalıyız” diye konuştu.

‘150’ci Yılda 150 Proje’ çerçevesinde hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformda satılan ürünler ile ilgili Anneler Günü kampanyası düzenlediklerini belirten Büyükkılıç, “Bu çerçevede bizler de Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak bu özel günde elektronik ticaret sitemiz olan e38’de ‘Anneler Günü Kampanyası’ başlattık. e38 marka ürünlerimizde yüzde 20 ve buna ek sepette yüzde 8 indirim uygulayarak annelerimizi sevindirmek isteyenlere çam sakızı, çoban armağanı hediye sunmak istedik. Bu vesile ile başta Kayseri’mizdeki başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Onlara Cenab-ı Allah’tan hayırlı, sağlıklı, sevdikleriyle uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

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