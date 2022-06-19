Kayseri protokolü şehit babalarını ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ve ailelerini ziyaret etti.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü’nde kent protokolü şehit babalarını yalnız bırakmadı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile birlikte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş’ın babası Osman Delibaş’a ve Kayseri’de silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı’nın babası Ahmet Odabaşı ve ailelerini ziyaret ederek, Babalar Günü’nde yanlarında yer aldı. Ziyarette tüm şehitler için dualar edilirken, şehit babalarının Babalar Günü tebrik edildi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Evlatları için ‘Vatan sağ olsun’ diyen Şehit Ömer Delibaş’ın babası Osman Delibaş ve Şehit İlhan Odabaşı’nın babası Ahmet Odabaşı ve ailelerini ziyaret ettik. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere vatana, millete ‘hayırlı evlat’ yetiştirme gayretinde olan babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla bir kez daha kutlarım. Rabbim her birine sağlıklı uzun ömürler versin” dedi.

Ziyaretler esnasında Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve Garnizon Komutanı Taşan’a, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir de eşlik etti.