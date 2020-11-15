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Kayseri polisinden zehir tacirlerine büyük darbe

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo 36 gram metamfetamin, 1 kilo 50 gram kubar esrar 3 adet tabanca ve 300 adet fişek ele geçirildi.

KAYSERİ 15.11.2020, 18:36
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Kayseri polisinden zehir tacirlerine büyük darbe

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo 36 gram metamfetamin, 1 kilo 50 gram kubar esrar 3 adet tabanca ve 300 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evinin önünde yakalanan M.Ç.’nin yapılan üst aramasında namluya fişek sürülmüş vaziyette tabanca, tabancaya takılı vaziyette 6 fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalar sırasında M.Ç.’nin torbacısı olduğu belirlenen O.A. isimli şahıs da eve gelmesi üzerine ekipler tarafından yakalandı. Zanlı O.A.’nın üst aramasında da namluya fişek sürülmüş vaziyette tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin evde, M.Ç. ve O.Ç.’nin araçlarında yaptığı aramalar neticesinde 11 parça halinde 1kilo 36 gram metamfetamin maddesi, torba içerisinde1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi, hassas terazi, 3 adet tabanca ve 300 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan M.Ç. ve O.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
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