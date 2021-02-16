Kayseri polisinden küçük Abdullah’a sürpriz doğum günü

Kayseri’de polis ekipleri, polisleri çok seven 8 yaşındaki Abdullah’a sürpriz doğum günü yaptı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan ve polisleri çok seven 8 yaşındaki Abdullah’ın ailesi, çocuklarının doğum günü olduğunu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pasta alarak Abdullah’ı ziyaret etti. Burada Abdullah’ın doğum gününü kutlayan polis ekipleri, hediyeler verdi.

Abdullah’ın ailesi de çocuklarını mutlu gününde yalnız bırakmayan polis ekiplerine teşekkür etti.