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Kayseri polisinden hayvanlara yem desteği
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında doğaya 45 kilo mama bırakarak sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.
KAYSERİ 17.01.2021, 16:26
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında doğaya 45 kilo mama bırakarak sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.
Kayseri Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve Kayseri’de yaşanan kış koşulları sebebiyle hayvanların olumsuz etkilenmemesi için çalışma yaptı.Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından sokak hayvanları için çeşitli bölgelere toplam 45 kilo mama doğaya bırakıldı.
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