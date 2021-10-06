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Kayseri polisi sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir iş yerinde 5 adet sigara dolum makinası ele geçirildi.

KAYSERİ 06.10.2021, 14:00
Kayseri polisi sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir iş yerinde 5 adet sigara dolum makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, boş makaronlara tütün doluma yapılarak piyasaya sürüldüğü tespit edilen bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda, seri üretimde kullanılan 5 adet elektrikli sigara dolum makinası, 108 kilo tütün, 22 bin 600 dal doldurulmuş makaron sigarası, 210 bin dal boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Öte yandan ekiplerin yaptığı çalışmalarda makaron kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyon ile bir kamyonda yapılan aramalarda 5607 sayılı yasa kapsamında olduğu anlaşılan 7 milyon 360 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 16 bin 500 paket tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Ürünlerin naklinde kullanılan araca el konulurken, 2 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen materyallere el konulurken, yakalanan şüpheliler de gözaltına alındı.

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