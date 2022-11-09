Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 15 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 15 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ayrıca Danişment, Melikgazi, Argıncık ve Erkilet Polis Merkezi amirlikleri tarafından otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan ve toplamda 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. , silahla yağma suçundan suçlarından aranan ve toplamda 9 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş., herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., hırsızlık suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. ile birlikte toplamda 15 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 4’ü Bünyan Cezaevine teslim edilirken, 11 şahıs da adli makamlar tarafından işlemlerin ardından serbest bırakıldı.