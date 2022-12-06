Kayseri polisi 6 günde 54 bin 321 şahsı sorguladı, aranan 134 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 6 gün içerisinde yapılan uygulamalarda 54 bin 321 şahsı sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 134 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesine ilçe ve şube ekipleri tarafından 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında kent genelinde uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda 54 bin 321 şahıs sorgulanırken, 43’ü hırsızlık suçundan olmak üzere 134 aranan şahıs da yakalandı. Ayrıca, araçlar ve motosikletler üzerinde yapılan uygulamalarda ise 12 çalıntı oto ve motosiklet bulundu. 255 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği uygulamalarda, 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca da şüpheli şahısların üzerinde bulundu. Ekipler ayrıca, 20 hırsızlık şüphelisini suç üstü yakalarken, 70 hırsızlık olayını da aydınlattı.

Uygulamalarda gözaltına alınan 285 şüpheli de adli makamlara sevk edildi.