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Kayseri OSB’nin Elektrik Tüketiminde Rekor

Türkiye’nin üretim üssü Kayseri’nin sanayideki gözbebeği Kayseri OSB, salgına meydan okudu.

KAYSERİ 06.01.2021, 11:19
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Kayseri OSB’nin Elektrik Tüketiminde Rekor

Türkiye’nin üretim üssü Kayseri’nin sanayideki gözbebeği Kayseri OSB, salgına meydan okudu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, son üç yıldır Türkiye’deki elektrik tüketimi artmazken, sanayideki çarkların dönmesinin işareti kabul edilen elektrik tüketimi konusunda Kayseri OSB ise yeni bir rekora imza attı.

Kayseri OSB, sanayi üretim artışının bir numaralı verisi olarak kabul edilen elektrik tüketimi konusunda salgının gölgesinde geçen 2020 yılında yüzde 5.1 artış sağladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 2020 yılı elektrik tüketim rakamlarının rekor seviyelere gerçekleştiğini belirterek, bu artışın süreceğine inandığını söyledi.

Başkan Nursaçan: “Türkiye’de ve dünyada üretilen elektriğin büyük bölümünü sanayi kuruluşları tüketiyor. Bu bağlamda elektrik tüketimi ile sanayi üretiminin; dolayısıyla ekonomik büyümenin doğrudan ilişkisi bilindiği için OSB’mizin ekonomimize katkısı her geçen gün artıyor. Bu da bizim şevkimizi ve heyecanımızı daha da güçlendiriyor” dedi.

“Kayseri OSB’de Üretim Çarkları İşliyor”

Organize Sanayi Bölgelerinin üretimin en önemli göstergeleri arasında bulunan elektrik tüketimi, Kayseri OSB’de 2019 yılında 1.108.235.281 kilowatt saat iken 2020 yılında yüzde 5,1 artarak 1.165.105.708 kilowatt saat yükseldi.

Bu tüketim bugüne kadar yıllık bazda gerçekleşen en yüksek elektrik tüketimi olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda veriler incelendiğinde, 2020 yılı aralık ayı elektrik tüketimi ise bir önceki aya göre yüzde 4.3 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,2 artış ile 114.817.162 kilowatt saat olarak aylık bazda da tüm ayların rekorunu kırdı.

Elektrik tüketiminin artmasının, motivasyon açısından da önemli olduğuna işaret eden Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Kayseri OSB’de yakalanan bu yükseliş üretime de doğrudan yansırken, gerek Kayserili sanayicilere gerekse Türkiye’deki sanayicilere moral olacak. Bizler, sanayiciler olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türkiye’nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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