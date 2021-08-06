Kayseri OSB’nin 24 ton kapasiteli itfaiye aracı yangın bölgesinde

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi için Kayseri OSB’nin 24 ton kapasitesiyle ülkemizin en etkili itfaiye araçlarından birisi olan ’Koca Yusuf’ adlı itfaiye aracı mücadeleye katıldı.

Muğla’ya giderek ilk etapta Fethiye ilçesindeki bir yangına müdahale eden Koca Yusuf, buradan önce Seydikemer ilçesine, ardından da Milas’taki termik santrale geçerek çalışmalara iştirak etti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Teşkilatında bulunan ve 24 ton su kapasitesiyle sadece Kayseri’nin değil ülkemizin en etkili itfaiye araçlarından birisi olan Koca Yusuf, Muğla’da yangınların kontrol altına alınması için mücadele veriyor. 8X4 çekerli ve her türlü arazi koşullarına uygun bir araç olan Koca Yusuf, ilk olarak Muğla’nın Fethiye ilçesi-Karşıyaka Mahallesi’ndeki alt katında tekstil atölyesinin de yer aldığı üç katlı binada çıkan yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Seydikemer ilçesine geçen Koca Yusuf, ardından da Milas ilçesindeki termik santrale giderek söndürme çalışmalarına katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sahip olduğu 24 bin litre su, 600 litre köpük kapasitesiyle 4 itfaiye aracının etkisine sahip olan Koca Yusuf’un yangınla mücadelede önemli derecede fayda sağlayacağına inandığını dile getirdi. Başkan Tahir Nursaçan, devletimizin ilgili kurumlarının ve milletimizin fedakârca mücadelesiyle yangınların kısa sürede kontrol altına alınacağına inancını ifade etti.