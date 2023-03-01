Kayseri OSB’den işletmelere ‘hasar bilgi’ duyurusu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yapılan duyuruda, depremlerden dolayı işletmelerde üretimi etkileyen bir hasar oluşmadığı ve daha sonraki süreçte sanayicilerin bilgi vermesi gerektiği belirtildi.

Kayseri OSB tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Kayseri’de de son günlerde büyüklükleri 4,4 ve 4,0 olarak belirtilen depremler meydana gelmiştir. Söz konusu depremler akabinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerimizde üretimi etkileyebilecek herhangi bir hasar oluşmadığı tespit edilmiştir. Bundan sonraki süreçte oluşabilecek hasarlara ilişkin Sanayicilerimizin 0352 321 11 00 numaralı telefona bilgi vermelerini önemle rica ederiz. Saygılarımızla.”