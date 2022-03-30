Kayseri OSB’de MYO hazırlığı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Kayseri OSB sınırları içinde meslek yüksekokulu kurulmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın Kayseri OSB’yi ziyaretinde OSB Başkanı Yunus İmamoğlu’nun yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur da yer aldı. Ziyarette, YÖK Başkanı ile Kayseri OSB’de kurulması düşünülen meslek yüksekokulu için yaptığı görüşmeyi aktaran Prof. Dr. Karamustafa, bu konuda YÖK’ün her türlü desteği vereceğini söyledi.

Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu da, OSB’de meslek yüksekokulun olmasının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayarak, gerekli arsanın belirlendiğini ve bu yatırımın yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.