Kayseri OSB ’Hackerları’ aranıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bilgisayarlarına hacker saldırısında bulunulduğu ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nün hackerleri tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Kayseri OSB Müdürlüğü bilgisayarlarına sızan hacker ya da hackerlar, kurumun önemli bilgilerinin bulunduğu dosyaları kilitledi ve şifreleri verme karşılığında OSB yönetiminden para talebinde bulundu. OSB yetkilileri, hackerların para talebine tepki göstererek konuyu adli mercilere intikal ettirdi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü OSB’ye yapılan siber saldırı ile ilgili çalışma başlattı. OSB’de yapılan hizmetlerle ilgili bazı kişilerce verilen şikayet dilekçeleri üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kuruma yeniden müfettiş gönderildiği ve OSB’nin bilgisayarlarının müfettişlerin OSB’de çalışmaya başladığı gün hacklendiği belirtildi.

OSB yetkilileri, hacklenen kurum kayıtlarının yedeklerinin Bakanlık müfettişlerine eksiksiz teslim edildiğini belirterek, şikayet edilen konularla ilgili belgelerin hacklenmesi suretiyle OSB yönetimini müfettişlere karşı zor duruma düşürmeye çalışan kasıtlı bir sabotaj ile karşı karşıya olunduğunu, hackerların en kısa sürede yakalanmasını umduklarını belirttiler.