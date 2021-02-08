banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul için fırtına uyarısı!
İstanbul için fırtına uyarısı!
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Kayseri OSB Dubai Ticaret Merkezi Körfezin ilgi odağı oldu

Türkiye’nin üretim üslerinden Kayseri, ihracatını artırmak için vites büyüttü. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi girişimiyle, Türk Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle Dubai’de hayata geçirilen Türkiye Ticaret Merkezi, açılışının üzerinden daha 3 ay geçmeden bölgenin ilgi odağı oldu.

KAYSERİ 08.02.2021, 10:29
2
Kayseri OSB Dubai Ticaret Merkezi Körfezin ilgi odağı oldu

Türkiye’nin üretim üslerinden Kayseri, ihracatını artırmak için vites büyüttü. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi girişimiyle, Türk Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle Dubai’de hayata geçirilen Türkiye Ticaret Merkezi, açılışının üzerinden daha 3 ay geçmeden bölgenin ilgi odağı oldu.

Çoğu Kayseri merkezli olmak üzere Türk firmalarına, dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden Dubai’de ihracat fırsatı sunan Kayseri OSB Türk Ticaret Merkezi, kaliteli Türk malları ile Körfez’in dikkatini çekmeyi başardı. Ticaret merkezinin 3 ayını değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Dubai’ye giderken, ne denli büyük ve zorlu bir pazar olduğunu biliyorduk ve planlarımızı ona göre yapmıştık. Kalitesine güveni olmayanın bu pazarda tutunamayacağını öngörmüştük. Bugün gördüğümüz ilgili, alaka ve ticari bağlantılar şükürler olsun ki, bizi hedeflerimizin çok ötesine taşıdı. Tabii dünyayı etkileyen pandemi burada da var ve asıl atağımızın önündeki en önemli engel o. Salgın bittiğinde Dubai bizim için, sadece Birleşik Arap Emirlikleri ya da Körfez için değil, büyük bir gelişme gösteren Batı Afrika pazarı için de önemli bir merkez olacak. Çok kısa sürede merkezi firmalarımızla doldurarak, yeni bir merkez kurmak için kolları sıvayacağız inşallah” diye konuştu. Pandemi döneminde Kayseri’den Dubai’ye ticaret köprüsü kurmanın arkasındaki güce dikkati çeken Başkan Nursaçan, “Bu sıralar herkesi diline pelesenk olan ‘vizyon ve misyon’ kavramlarının içini boşaltmamak lazım. Öncelik geleceği görmekle ve bunun için adım atmakla ilgili. Biz Kayseri OSB olarak, göreve geldiğimizde gerçekten bir vizyon ortaya koyduk ve o vizyona göre çalıştık. Sahip olduğumuz insan kaynağı, finansal kaynağı ve bilgiyi bir araya getirerek, bugün OSB’mizi Türkiye’nin en büyük ve en modern 10 OSB’sinden birisi haline getirdik. Şüphe edeni, sözlerimizi doğrulamak isteyenleri Kayseri’ye OSB’mize davet ediyoruz: Buyurun gelin lütfen. Biz OSB olarak başarılı olduk ki, Kayserimiz 2.6 milyar dolar ihracat yaptı. Biz başarılı olduk ki, bu başarıdan aldığımız güç ve kuvvetle Dubai’de Türk Ticaret Merkezi açtık. Hiçbir başarı tesadüf değildir” dedi.

Türkiye’nin 2020 yılında ekonomik olarak çok büyük bir çıkış yakalayacağı iddiasını yineleyen Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Yeter ki, biz birbirimizle değil üretim ve ürettiklerimizi satmaya çalışmakla, AR-GE çalışmalarıyla uğraşalım. Birbirimize çelme takmaya değil; omuz vererek çalışalım. Suni gündemlerle değil, ülkemizin ihtiyacı olan iş, aş ve ekmek kazanmak için üretmekle meşgul olalım” diye konuştu. Kayseri OSB’de çok sayıda firmanın hali hazırda 7/24 mesai yaptığına işaret eden Başkan Tahir Nursaçan, Kayseri’nin gerekli desteklerin verilmesi halinde Türkiye imalat sanayiindeki payını katlamasının işten bile olmadığını kaydetti.
Yorumlar (0)
20°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16