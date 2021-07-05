Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Normalde büyürüz"

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, Haziran ayı doğal gaz ve elektrik tüketim rakamlarını paylaştı pandemi koşullarından kademeli olarak normale geçişin rakamlara da yansıdığını belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, pandemi koşullarının etkisini kaybettiği, birlik beraberlik ortamının sağlandığı ve üretime endekslenildiği takdirde Türk ekonomisinin büyük bir ivme kazanacağına inancını dile getirdi. Başkan Nursaçan, “Ülkemiz ekonomisi normalde büyür. Bizi ancak pandemi gibi dünyayı etkileyen olumsuzluklar ve birlik beraberliğimizi tehdit eden çekişmelerden kaynaklı enerji kaybı küçültür” dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Haziran ayı ve ilk 6 ayda Kayseri OSB’de gerçekleşen doğal gaz ve elektrik tüketim miktarlarını değerlendirdi. Kayseri OSB’deki Haziran ayı elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 oranında artarak 112 milyon 439 bin kilovatsaate yükseldiğini dile getiren Başkan Tahir Nursaçan, yılın ilk 6 ayındaki elektrik tüketiminin 646 milyon 822 bin kilovatsaate ulaştığını belirtti. Başkan Nursaçan, yılın ilk 6 ayındaki elektrik tüketimin geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 21,3 arttığını söyledi. Kayseri OSB’deki doğal gaz tüketiminin de benzer bir seyir izlediğini ifade eden Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, Haziran ayındaki doğal gaz tüketiminin geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında artarak 9 milyon 871 bin metreküpe yükseldiğini kaydetti. Başkan Nursaçan, yılın ilk 6 ayındaki doğal gaz tüketiminin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 arttığını ve 66 milyon 574 bin metreküpe yükseldiğini kaydetti.

Türk sanayisinin önemli bir gelişme gösterdiğini ve potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Sanayimizin ve sanayicimizin tek ihtiyacı her alanda normal koşulların devam etmesidir. Sadece pandemide normali yakalamamız yeterli olmaz. Birlik beraberlik içerisinde üretime endekslenildiği takdirde sanayicimiz gereğini yapacaktır” diye konuştu.