Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan “Birleşik Krallıkla İmzalanan, Serbest Ticaret Anlaşması Tarihi Bir Adımdır"

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Avrupa birliğinden anlaşmalı bir şekilde ayrılan Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasını tarihi bir gelişme olarak görüyoruz” dedi.

“Bu Anlaşma İle Türkiye Ticareti İvme Kazanacaktır“

Başkan Nursaçan; “Dünya sosyal ve ekonomik anlamda 21. yüzyılın en zor dönemlerinden birini yaşarken alışılagelmiş küresel ekonomik sistemde ciddi değişimlerin yaşandığını gözlemliyoruz.

Ülke olarak bu ve benzeri biçimde uzun vadeli sözleşmeler yapabilirsek ve yeni ticaret kanalları açabilirsek Türkiye, dünya ihracat pastasında ciddi bir paya kavuşmuş olacak.

İmzalan Serbest Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşulları korunacak ve Gümrük Birliği’nde olduğu gibi tarife ve kotasız devamına imkan sağlayacak olması ülkemiz ticaret hacmine ciddi katkılar sağlayacaktır. Ayrıca anlaşmanın ülkemizin tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor olması da çok önemli bir nokta.

Sanayiciler olarak bizler de ülkemizin gelişiminin ve kalkınma hızının sürekliliğin devam etmesi adına yatırım hamlelerini devam ettirmeli en zor dönemlerde bile çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz.

Üreticilerimiz için büyük önem taşıyan bu anlaşmanın imzalanmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere emeği geçen herkese iş dünyası adına teşekkür ediyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.