banner413

banner409

Son Dakika
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Halil Sezai tutuklandı
Halil Sezai tutuklandı
Unlü Youtuber Enes Batur karantina yurduna yerleştirildi
Unlü Youtuber Enes Batur karantina yurduna yerleştirildi
Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü!
Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü!

Kayseri Olimpikspor yeni sezona iddialı geliyor

UZUN YILLARDIR KAYSERİ’DE BİR ÇOK BRANŞLA BİRLİKTE HENTBOL SPORUNA HİZMET EDEN OLİMPİKSPOR KULÜBÜ YENİ SEZONA GÜÇLÜ GELİYOR.

KAYSERİ 18.09.2020, 08:37
2
Kayseri Olimpikspor yeni sezona iddialı geliyor

Uzun yıllardır Kayseri’de bir çok branşla birlikte hentbol sporuna hizmet eden Olimpikspor Kulübü yeni sezona güçlü geliyor.

Yeni sezon öncesi pandemi kurallarına göre çalışmalarına ara vermeden devam eden Olimpikspor Kulübü teknik kadrosunu güçlü tutuyor. Yıllarca Atlas Eğitim Türkiye 1.Liginde ter döken ve 3.kademe antrenör olan Gökhan Ulutaş ve Fahri Çakır’da bu yıl Olimpikspor Kulübü başarısı için mücadele edecekler.

Antrenör Gökhan Ulutaş yaptıgı açıklamada, “Kayseri Hentboluna yıllarca lig düzeyinde Hentbol Bölge Antrenörü Levent Kaya ile hizmet ettik ve boynuz kulağa geçti hocamızın da desteği ile bu yıl alt yapıda ciddi çalışmalara başladık. Bu iş uzun soluklu ve yıllarca başarı istiyorsak çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Antrenör Fahri Çakır ise, “Geçtiğimiz yıl Olimpikspor Kulübü olarak ilk müsabakalarımıza çıktık. İlk tecrübemizi yaşadık pandemi dönemine denk geldiği için bir çok müsabaka yarım kaldı ama pandemide olsa biz hazırlıklarımıza Gökhan hocamızla birlikte aralıksız devam edeceğiz. Kayseri’deki hedefimiz ciddi alt yapı oluşturmak ve ileriki sezonlarda lig düzeyinde sporcular oluşturmak olacak. Bizler yıllarca Levent Kaya ile bu prensiplerle başarının nasıl geldiğini gördük. Yine aynı prensiple ilk alt yapı diyeceğimiz birileri gibi sporcu dilenciliğiyle bu işler yürümüyor, her şehir alt yapısını güçlü tutması gerekiyor” dedi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388