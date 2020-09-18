Kayseri Olimpikspor yeni sezona iddialı geliyor

Uzun yıllardır Kayseri’de bir çok branşla birlikte hentbol sporuna hizmet eden Olimpikspor Kulübü yeni sezona güçlü geliyor.

Yeni sezon öncesi pandemi kurallarına göre çalışmalarına ara vermeden devam eden Olimpikspor Kulübü teknik kadrosunu güçlü tutuyor. Yıllarca Atlas Eğitim Türkiye 1.Liginde ter döken ve 3.kademe antrenör olan Gökhan Ulutaş ve Fahri Çakır’da bu yıl Olimpikspor Kulübü başarısı için mücadele edecekler.

Antrenör Gökhan Ulutaş yaptıgı açıklamada, “Kayseri Hentboluna yıllarca lig düzeyinde Hentbol Bölge Antrenörü Levent Kaya ile hizmet ettik ve boynuz kulağa geçti hocamızın da desteği ile bu yıl alt yapıda ciddi çalışmalara başladık. Bu iş uzun soluklu ve yıllarca başarı istiyorsak çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Antrenör Fahri Çakır ise, “Geçtiğimiz yıl Olimpikspor Kulübü olarak ilk müsabakalarımıza çıktık. İlk tecrübemizi yaşadık pandemi dönemine denk geldiği için bir çok müsabaka yarım kaldı ama pandemide olsa biz hazırlıklarımıza Gökhan hocamızla birlikte aralıksız devam edeceğiz. Kayseri’deki hedefimiz ciddi alt yapı oluşturmak ve ileriki sezonlarda lig düzeyinde sporcular oluşturmak olacak. Bizler yıllarca Levent Kaya ile bu prensiplerle başarının nasıl geldiğini gördük. Yine aynı prensiple ilk alt yapı diyeceğimiz birileri gibi sporcu dilenciliğiyle bu işler yürümüyor, her şehir alt yapısını güçlü tutması gerekiyor” dedi.