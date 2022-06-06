Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nde ‘Workshop’ ürünleri sergilendi

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nde usta öğreticiler, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan Workshop ürünleri sergilendi.

Düzenlenen sergiye Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Ayşegül Teltik, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, okul yönetimi, usta öğreticiler ve öğrenciler katıldı.

‘Üreten Türkiye Güçlü Türkiye’ sloganı ile çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Behamettin Karaköse, “Ülkemizde Haziran ayının ilk haftası ‘Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri Haftası’ olarak kutlanmakta. Hayat Boyu Öğrenme dediğimiz zaman yaş sınırı olmayan, cinsiyeti olmayan, statüsü olmayan hayatın her sürecinde eğitimi kastetmektedir. Daha çok örgün eğitim etkinlikleri dışarısında, yaşamın her alanında insanı odağa alan çalışmaları içermektedir. Bu doğrultuda tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de Halk Eğitim Merkezlerimiz, Olgunlaşma Enstitümüz, Açık Öğretim Okullarımız bu etkinlikleri hafta boyunca gerçekleştiriyor. Olgunlaşma Enstitüsü dediğimiz zaman öncelikle bilmemiz gereken temel amacımız, Geleneksel Türk Kültürünü modernleşmiş yeni akımlarla birleştirerek geçmişimizi geleceğe taşımaktır. Amacımız geçmişimizi, aidiyetimizi ve milletimizi unutmadan insanımızı gelişen teknoloji şartlarına göre en iyiye hazırlayarak, ‘Üreten Türkiye Güçlü Türkiye’ sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben katılım sağlayan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri üretilen ürünleri inceleyerek atölyeleri gezdi.