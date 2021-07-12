‘Kayseri Model Fabrika’ ile günlük yüzde 80’e varan üretim artışı

Kayseri Model Fabrika (KMF) Aralık 2020’de başlayan Öğren Dönüş Programı kapsamında 6 firmada üretim verimliliğini artırma amacıyla Yalın Teknikler odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetini geçen ay tamamladı.

Kayseri Model Fabrika’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Model Fabrika (KMF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yapılan çalışmalar sonucunda firmaların günlük üretimlerinde yüzde 80’e varan artışlar yaşandığını söyledi. Başkan Büyüksimitci, “Model fabrikamız bünyesinde, firmalarda tespit edilen iyileştirmeye açık noktalar için Yalın Düşünce kapsamında 20 modülden oluşan eğitimler ve saha uygulamaları yürütüldü. Her firmanın kendi iyileştirme sürecine göre yüzde 40 ile yüzde 80 arasında günlük üretim artışı sağlandı. Üretim artışı dışında da farklı noktalarda kazanımlar elde edildi” dedi. Sonuçların ve firma temsilcilerinden yapılan geri dönüşlerin Kayseri sanayisi adına sevindirici olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci, çalışmaları başından beri yakinen takip ettiğini, elde edilen sonuçların hem mevcut projeler hem de ilerleyen dönemlerde başlatılması düşünülen projeler için umut verici olduğunu söyledi.

Büyüksimitci, “Söz konusu sonuçların, hizmet almış firma yöneticilerinin kendi dillerinden dinleyeceğimiz lansman sunumlarını da yakın zamanda yapacağız. Bu etkinliklerle ilgili Bakanlığımızdan tarih bekliyoruz” dedi. Projede yer alan işletmelerin yalın teknikler konusundaki sürdürülebilirlik için KMF ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci; özellikle sanayiciye hizmet için kurulduğunu, KMF’nin özellikle sanayiciye hizmet için kurulduğunu, sanayicilerin destek istediği konularda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.