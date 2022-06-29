Üretim verimliliği ve dijital dönüşüm konularında sanayicilere uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Kayseri Model Fabrika 41. Projesini tamamladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında kurulan Kayseri Model Fabrika’nın lansman toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp, “Kayseri Model Fabrika’nın kuruluşu ile ilgili çalışmalar 2019 yılında başladı. 24 Ocak 2020 tarihinde odamız ve genel proje ortaklarımız olan ticaret odası ve Abdullah Gül Üniversitesi ile birlikte kuruluşunu gerçekleştirdik. 2020 yılı ekim ayında eğitim vermeye başladık. 2021 yılı Ocak ayı itibariyle de ilk öğren dönüş projemize başladık. Model fabrikamız bugün itibariyle 41’inci projesini tamamlamış durumdadır. Devam edenlerle birlikte 60’ıncı öğren dönüş projesini sürdürüyor. Model fabrikaların 2 önemli misyonu bulunmaktadır. 1’incisi yalın dönüşüm ile işletmelerimizin üretim verimliliklerinin artmasına katkı sağlamak, 2’incisi ise dijital dönüşüme işletmelerimizi hazırlamaktır. Model fabrika projesi ilk gündeme geldiğinde paydaşlar olarak bizleri çok heyecanlandırdı. Projenin önemli bir kısmı ne yazık ki dönemin olumsuzluklarından etkilense de tüm paydaşlar projenin hayata geçmesi için en üst seviyede çaba sarf etti” ifadelerini kullandı.

“Model fabrika bizim için önemli”

Kayseri Model Fabrika Başkanvekili ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da, “Model fabrika bizim için önemli. Şehrimiz ve sanayimiz için çok önemli. Çok önemli katkılarda bulunuyor ve yenilikçi bir fikir. Her yenilikçi fikir gibi aşılması gereken zorluklar var. Bizde üniversite olarak tüm gücümüzle bu fikrin daha da başarılı olabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Şuan ki halinden oldukça memnunuz. Destek veren herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Daha da gelişmesini istiyoruz. Şuanda sadece yalın dönüşüm konusunda sanayicilerimize katkıda bulunuyor ama çok kısa süre içerisinde dijital dönüşüm gibi önemli bir konuda da ciddi katkısı olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar da, “Bildiğiniz gibi yeni bir projesi hamlesi doğrultusunda bakanlığımızda birçok çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi de sanayi şehirlerimize yönelik olarak bu işletmelerimizin verimlilik ve dijital dönüşüm tabanlı desteklenmesini hedeflediğimiz yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerimiz. Yani çok kullanılan ifadeyle model fabrikalarımız. Hayata geçirilen model fabrikalarımız işletmelerimiz yalın ve dijital dönüşüm sürecinde rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Kayseri model fabrikamızda bu hedeflere katkı sunmak üzere 2019 yılında çalışmalarına başladı” dedi.

Konuşmaların ardından model fabrikadan hizmet alan firma temsilcileri tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.