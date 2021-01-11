Kayseri Lisesi’nde bayrak töreni gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ’11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak’ açıklamasının ardından Kayseri Lisesi’nde İstiklal Marşı okundu.

Kayseri Lisesi’nde gerçekleşen bayrak törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve okul idarecileri katıldı. Bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Türk Bayrağımızı göndere çektik. Allah, ay yıldızlı Türk Bayrağımızı gönderden indirmeyi nasip etmesin, hep göklerde dalgalansın. Bugün Kayseri Lisemizi tercih ettik. Çünkü Kayseri Lisesi milli mücadeledeki yeri bambaşka olan bir lisemiz. Aynı zamanda Kayserimizden devlet adamları, siyaset adamları gerek eğitimde gerekse sanat, edebiyatta hakikaten Türkiye’de ve dünyada kendinden söz ettiren bir lisemiz. Bütün güzellikleri bağrında barındıran bu lisemizde milli eğitim müdürümüzle, ilçe milli eğitim müdürümüzle, okulumuzun değerli müdür ve öğretmenleriyle, öğrencilerimiz de evlerinden ve balkonlarından duygularımıza katılmak suretiyle bu anı yaşadık. İnşallah İstiklal Marşı’mıza, Akif’imize sahip çıkmak duygusuyla bu dönem hayırlı, uğurlu olsun" dedi.