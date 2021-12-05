Kayseri’de açılışı yapılan 4. Kitap Fuarı, ikinci gününde 135 bin kişiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına 4’üncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’na ziyaretçi akını sürüyor. Kayseri ve çevre illerden gelen kitapseverler, Türkiye’nin en ünlü yazarları ile birebir görüşme imkanı bulurken, yazarların düzenlediği imza törenlerine de katılım sağlıyor. Fuarın ikinci günü olmasına rağmen 135 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "Türkiye’nin en büyük kitap fuarı etkinliği diyebiliriz. Çünkü ziyaretçi rekorunu elimizde bulunduruyoruz. Müthiş bir kalabalık var. Fuarın ikinci günü kapanmasına saatler olduğu halde ziyaretçi sayımız 135 bin. Müthiş bir yoğunluk var, çok güzel geçen bir kitap fuarımız var. Özellikle Kayseri halkından ve çevre illerden fuarımıza müthiş bir ziyaretçi akını var. Herkes Kayseri Fuarı’nı bekliyor, çünkü sosyal medya hesaplarında fuarın tarihi soruluyordu. En büyük destekçimiz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç her zaman manevi desteklerini hissettirdi. Emeği ve katkısı çok büyük. Biz de bu destekle birlikte üstümüze düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Fuar ile ilgili vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler olduğunu da sözlerine ekleyen Saçmacı, "Ziyaretçilerimiz; özellikle gelen yazarlardan çok memnun. Yazarlarımız da Kayserimizden çok memnun. İmza alanlarımız tamamen dolu, alanlarda boşluk bulamıyoruz. Araya saat koyabilecek zaman dilimi olmuyor. İşi güzel bir şekilde akışında devam ettirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.