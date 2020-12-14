Kayseri, Kırşehir ve Yozgat’ta 2020 yılında 61.474 hektar alanda toplulaştırma yapıldı

Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye de önemli görevler düştüğünün altını çizen DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız” DSİ olarak bizlere düşen görev; ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam etmektedir.” dedi.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb.) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Toplulaştırmada Başarı Yakalanacak

DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında da açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir.” dedi.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “2020 yılında Kayseri, Kırşehir ve Yozgat illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

2020 Yılında Kayseri’de 21.490 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

Genel Müdür Yıldız, “Kayseri ilimizde de 2020 yılında 4 adet projede toplam 106 bin 790 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 21 bin 490 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 72 bin 300 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

2020 Yılında Kırşehir’de 1.275 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

Yıldız, “Kırşehir ilimizde 2020 yılında 1 adet projede toplam 5 bin 250 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında bin 275 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini” belirtti.

2020 Yılında Yozgat’ta 38 Bin 710 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

Genel Müdür Yıldız, “Yozgat ilimizde de 2020 yılında 3 adet projede toplam 49 bin 380 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 38 bin 710 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 10 bin 670 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.” dedi.

Ayrıca, çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Kayseri, Kırşehir ve Yozgat illerimizde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 8 proje dâhilinde 61 bin 474 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 100 bin 470 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığını” belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.