Kayseri Kalesi’nde Workshop günleri
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KAYMEK, GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI UYGULAMALI SANATSAL FAALİYETLERİNE KAYSERİ KALESİ İÇERİSİNDE KURDUĞU WORKSHOP ALANINDA VATANDAŞLARA 'BEBEK YAPIMI' EĞİTİMİ VEREREK DEVAM EDİYOR.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Geleneksel Türk El Sanatları uygulamalı sanatsal faaliyetlerine Kayseri Kalesi içerisinde kurduğu Workshop alanında vatandaşlara ’Bebek Yapımı’ eğitimi vererek devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), uygulamalı sanatsal faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda KAYMEK, Kayseri Kalesi içerisinde kurduğu Workshop alanında ’Bebek Yapımı’ uygulamalı sanat atölyesinde Kayserililere atık malzemelerle eğitim veriyor. Eğitimler açık havada 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak veriliyor. Atık maddelerin değerlendirilmesiyle bir anlamda geri dönüşüm sağlamış olan KAYMEK, kültür ve sanat merkezi Kayseri Kalesi’nin içerisinde sanat atölyesiyle tüm vatandaşların ilgisini çekiyor. Atık maddelerden yapılan ’Bebek Yapımı’ eğitimi virüse karşı alınan tedbirler kapsamında açık havada veriliyor.
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