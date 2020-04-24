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Kayseri Kadir Has Stadyumunda İstiklal Marşı coşkusu

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN 100. YIL COŞKUSU HES KABLO KAYSERİSPOR’UN EVİ OLAN KADİR HAS STADYUMU’NDA DA YAŞANDI.

Kayseri Kadir Has Stadyumunda İstiklal Marşı coşkusu

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN 100. YIL COŞKUSU HES KABLO KAYSERİSPOR’UN EVİ OLAN KADİR HAS STADYUMU’NDA DA YAŞANDI.

24 Nisan 2020 Cuma 09:08
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Kayseri Kadir Has Stadyumunda İstiklal Marşı coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yıl coşkusu Hes Kablo Kayserispor’un evi olan Kadir Has Stadyumu’nda da yaşandı.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talimatıyla dün saat 21.00’de tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı. Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor iç saha maçlarını Kadir Has Stadyumu’nda da saatler 21.00’i gösterdiğinde ışıklar yakıldı ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’na stadyum yakınlarındaki apartman sakinleri de eşlik etti. Bu anlar sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapılarak paylaşıldı.

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