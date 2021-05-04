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Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Koronavirüse Yenik Düştü

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KAYSERİ 04.05.2021, 21:18
Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Koronavirüse Yenik Düştü

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin yarın Bünyan ilçesinde kılınacak olan namazın ardından toprağa verilecek.
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