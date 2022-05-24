Kayseri Kadın Futbol takımı küme düştü

Türkiye Kadınlar Süper Lig’inde mücadele veren Kayseri Kadın Futbol takımı, play out maçında Hatayspor’a elenerek küme düştü.

Sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Kayseri Kadın Futbol takımı, 90 dakikayı 2-0 kaybetti ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda da skor değişmeyince seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Kayseri Kadın futbol, rakibine 4-3 yenildi. Bu sonuçla Kayseri Kadın futbol takımı Süper Lig’e veda etti.

Stat: Hatay Hassa Stadı

Hakemler: Hasan Can Tamtekin xx, Emrullah Pars xx, Emre Kankılıç xx

Hatayspor: Nazym İsmailova xxx, İsabelle Carolina xx, Hande Yavrum xx (Dk.99 Serpil Teke x), Semanur Arzık xx, Anastasiya Sidarchuk xx, Aleyna Gültekin xx, Anastasiya Kunitskaya xx, Nurselin Ray xx, Ezgi Yalçınkaya xx, Duben Yuliya xx, Hamide Şeylan xx

Kayseri Kadın FK: Senem Servet İnci xx (Dk.120 Melike Çalışkan x), Sona Rahimova x (Dk.86 Şeyma Yücel x) (Dk.120 Mine Okaytu x), Aybüke Aykul x, Saniye Aslano x, Alina Nahmadova x, Adebesi Adetoun Dosumu x,

Aysun Muradova x, Christine Nafula x, Mualla Karanfil x (Dk.46 Yağmur Fatmanur Ocak x), Birsen Bozbal x, Opa Cleement x

Goller: Duben Yuliva (penaltı) dk.10, Aleyna Gültekin dk.43 (Hatayspor)

Penaltıyı gol yapanlar: Ezgi Yalçınkaya, İsabelle Carolina, Hamide Şeylan, Emine İsen (Hatayspor), Alina Nahmadova, Mine Okaytu, Opa Clment (Kayseri Kadın FK)

Penaltı kaçıranlar: Saniye Aslano, Şeyma Gençay (Kayseri Kadın FK)

Sarı Kartlar: Hamide Şeylan, Aleyna Gültekin, Anastasiya Kunitskya (Hatayspor) Saniye Arslano, Şeyma Yücel, Alina Nahmadova (Kayseri Kadın FK)