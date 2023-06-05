Kayseri Jandarma Terör Şüphelisi 10 kişiye işlem yaptı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mayıs ayında yapılan çalışmalarda; terör şüphelisi 10 kişiye işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Mayıs ayı içerisinde 64 kasten yaralama olayında yakalanan 136 şüpheli haklarında yapılan soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi. 9’u evden, 4’ü kamu, kurum ve kuruluşlarından, 1’i inşaattan hırsızlık, 1’i oto hırsızlığı ve 13’ü dolandırıcılık olmak üzere toplam 28 olayda 25 şüpheli yakalandı. Ekiplerce; 7 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma,3 resmi belgede sahtecilik, 8 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve 4 göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkarıldı. Bu olaylarda 47 şüpheli yakalandı. İcra edilen operasyonlarda 68 adet eski eser, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 11 kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. ekiplerce terörle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise; ’FETÖ/PDY’, ’THKP/C’, ’PKK’ ve ’DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 9 olayda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 7 kişinin ise arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Ekiplerce ayrıca çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 430 kişi yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 25 aile hakkında ise ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’nden yasal işlem yapıldı.

Öte yandan emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kayseri Huzur ve Güven Uygulamalarında; 6 bin 781 kişi sorgulandı, 514 umuma açık yer, metruk bina, okul, park ve bahçe kontrol edildi, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişi de yakalandı. Kontrol edilen 3 bin 544 araçtan arandığı tespit edilen 1 araç yakalandı, 20 araca idari yaptırım uygulandı, 3 araç da trafikten men edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.