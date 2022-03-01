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Kayseri itfaiyesine dünya standartlarında ekipman desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin afet ve kazalara karşı mal ve can güvenliğinin teminatı olan itfaiye teşkilatına, dünya standartlarındaki teknolojik malzemeler kazandırarak desteğini sürdürüyor.

KAYSERİ 01.03.2022, 11:10
Kayseri itfaiyesine dünya standartlarında ekipman desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin afet ve kazalara karşı mal ve can güvenliğinin teminatı olan itfaiye teşkilatına, dünya standartlarındaki teknolojik malzemeler kazandırarak desteğini sürdürüyor.

Yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı halkın mal ve can güvenliğini koruyan, her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkan Büyükkılıç’ın verdiği desteklerle ekipman yelpazesini genişleterek daha da güçlendi. Dünya standartlarındaki teknolojik malzemeyi itfaiye personeli ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kurtarma ve tahkimat ekipmanlarını da itfaiye ekiplerine kazandırdı. Yeni ekipmanlarla birlikte toplam 27 takım ayırıcı kesici, 17 takım kapı açma seti ve 22 takım kaldırma yastığına sahip olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, her türlü yangın, afet ve kazalara karşı güçlenen teçhizatıyla hazır kıta bekliyor. Yıl boyunca öğrencilere, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara yönelik, yangın farkındalık eğitimleri ve hizmet içi eğitimi gerçekleştirerek doğal afetlere yönelik tatbikatlar da yapan Büyükşehir İtfaiyesi, öte yandan 2021 yılında, Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Drager X-dock 6300 gaz ölçüm kalibrasyon ve doğrulama cihazını da personelin kullanımına sunmuştu. Verdiği talimat ile yeni kurtarma ve tahkimat ekipmanlarının da envantere eklenmesini sağlayan Büyükkılıç, şehrin can ve mal varlığın korunması noktasında itfaiye teşkilatına desteğini sürdürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Dünya standartlarındaki teknolojik malzeme ile personeli buluşturan halka hizmeti hakka hizmet bilen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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