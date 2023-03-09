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Kayseri İtfaiyesi şubat ayında 539 olaya müdahale etti

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Kayseri İtfaiyesi şubat ayında 539 olaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi, şubat ayında toplam 539 olaya müdahale etti.

KAYSERİ 09.03.2023, 13:36
Kayseri İtfaiyesi şubat ayında 539 olaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi, şubat ayında toplam 539 olaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, toplamda 17 istasyon, 347 personel ve 55 araç ile vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri Şubat ayında, 164’ü yangın, 66’sı trafik kazası, 4’ü su baskını, 305’i kurtarma olmak üzere toplamda 539 olaya müdahale etti.

Öte yandan ekipler, 64 denetim gerçekleştirerek, bin 155 kişiye eğitim verdi.

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