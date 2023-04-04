Kayseri İtfaiyesi, Mart ayında 479 olaya müdahale etti

Kayseri İtfaiyesi, Mart ayı faaliyet dönemi içerisinde toplam 479 olaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 17 istasyon, 55 araç ve 347 personeli ile Mart ayı içerisinde 254 yangın, 57 trafik kazası, 1 su baskını ve 167 kurtarma olayı olmak üzere toplam 479 olaya müdahale etti.

Ayrıca ekipler tarafından Mart ayı içerisinde 45 denetim gerçekleştirilirken, 3 bin 12 kişiye de eğitim verildi.