Kayseri İtfaiyesi, deprem bölgesinde 34 vatandaşı sağ kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta depremin ilk saatlerinden bu yana yaptığı fedakârca çalışma sonucu enkaz altında kalan 34 vatandaşa sağ olarak ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye, Fen İşleri gibi birimleri tarafından 237 araç ve gereç ile 362 personel, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin dayanışma içerisinde deprem bölgesindeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kahraman itfaiye erleri de depremzede canları kurtarmak için üstün çaba sergilemeye devam ediyor.

Minik Mina’yı 30 saat süren çalışma sonucu kurtardı

Kayseri itfaiyesi, Kahramanmaraş ili On İki Şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Bahar Apartmanı’nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Mina isimli kız çocuğunu da 30 saat süren bir çalışma sonucu sağ olarak kurtardı.

O anları kayda alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, “Afetin ilk saatinden itibaren Kahramanmaraş ilimizde arama kurtarma faaliyetimizi sürdürüyoruz. Çok sayıda yaralıyı sağlık birimine teslim ettik. 12 Şubat ilçemizdeyiz, Hayrullah Mahallesinde bir anne ve kızı enkaz altındadır. Bir mucizeye şahit olacağız. Canla başla çalışan Kayseri itfaiyesi 30 saatlik zaman zarfında vatandaşa ulaştı” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depremden 64 saat sonra kurtardıkları Mina’yı sağlık ekiplerine teslim etti.

Berat ile itfaiye erinin duygulandıran diyalogu

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin enkazdan kurtardığı 6 yaşındaki Berat isimli çocuğa da sağ salim ulaşılırken, enkaz altındaki Berat ile itfaiye eri arasında duygulandıran diyalog amatör kameralara yansıdı. İtfaiye erinin, ‘Berat’ diye seslenmesi üzerine ‘buyur’ diyen minik Berat, daha sonra itfaiye erinin söylediklerini yaptı. İtfaiye eri de, ‘Arkandayım, geldim, haydi aslanım’ diye Berat’ı sakinleştirdi.

Kayseri ekibi, 34 vatandaşı sağ olarak kurtardı

Kayseri ekibi, depremin ilk saatlerinden bu yana yaptığı fedakârca çalışma sonucu 34 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Park Bahçeler gibi birimleri, 237 araç gereç ve 362 personel ile afet bölgesinde üstün gayret ile fedakârca görev yapmaya devam ediyor.